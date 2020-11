Petkovic über Captain Xhaka«Es sollte nicht sein, dass das Team von einem Spieler abhängig ist»

1 / 6 Im Testspiel führte Granit Xhaka die Schweiz in Belgien zu einer 1:0-Führung. Die Nati hinterliess in der ersten Halbzeit einen guten Eindruck. Foto: (News/Panoramic) Nach der Auswechslung des Captains verlor die Mannschaft ihre Ordnung und es schlichen sich folgenschwere Fehler ein. Foto: (News/Panoramic) Granit Xhaka übernahm nach dem Rücktritt von Stephan Lichtsteiner im Sommer 2020 das Amt des Captains. Foto: (Freshfocus)

Darum gehts Die Nati verliert in Belgien 1:2 und nach der Auswechslung von Granit Xhaka die Ordnung.

Ohne den Captain funktioniert die Mannschaft nicht.

Das sagt Nati-Trainer Petkovic zur Abhängigkeit der Nati von Xhaka.

Und wieder reichte es nicht zum ersten Sieg in diesem verseuchten Jahr 2020. Obschon die Nati in Belgien gegen die Nummer 1 der Welt zur Pause 1:0 führt und das Spiel im Griff hatte. Am Ende gab sie die Partie doch wieder aus der Hand und verlor 1:2. «Sicher ist da Frust», sagt Vladimir Petkovic. «Und sicher ist es vom Resultat her ungenügend. Wir bezahlen teuer für unsere Fehler und vielleicht haben wir in diesem Testspiel auch für mein Experimentieren bezahlt.»

Damit sprach der Nati-Trainer seine Wechsel nach der Pause an. Petkovic nahm zur Halbzeit vier Spieler raus. Darunter Captain Granit Xhaka, um den 28-jährigen Führungsspieler vor den kapitalen Spielen gegen den Abstieg in der Nations League gegen Spanien (am Samstag in Basel) und die Ukraine (am Dienstag in Luzern) zu schonen. Xhakas Captainbinde übernahm Xherdan Shaqiri – aber nicht dessen Präsenz.

Keine Ordnung im Spiel

Nach der Auswechslung von Xhaka fehlte der Schweiz die Kompaktheit, die Ideen, Ordnung ging verloren und damit auch die Kontrolle im Spiel. Ohne Xhaka keine Musik. Die Schweizer vermissten ihren Dirigent. Andere Beispiele zeigen – Belgien ist kein Einzelfall.

2018 testete die Schweiz in Lugano gegen Katar. Petkovic nahm Xhaka zur Pause vom Platz. Die Nati verlor die Ordnung und das Spiel gegen die damalige Weltnummer 96 blamabel 0:1. Im März 2019 führte die Schweiz gegen Dänemark 3:0. Xhaka orchestrierte das Offensivspiel, dirigierte die Defensivarbeit, bestimmte das Tempo. Als der Captain in der 79. Minute von Bord ging, kamen die Dänen auf. Das EM-Qualispiel endete 3:3. Beim Testspiel gegen Kroatien vor einem Monat spielte der Arsenal-Söldner eine Halbzeit überragend und wurde in der Pause beim Stand von 1:1 durch Remo Freuler ersetzt. Die Schweiz büsste mit der Auswechslung von Xhaka deutlich an Qualität ein und verlor am Schluss 1:2.

Granit gibt uns den Takt vor. Vladimir Petkovic

Xhaka ist alternativ- und konkurrenzlos im Schweizer Team. Seine Einstellung, sein unbändiger Wille sind vorbildlich. Die anderen Mittelfeldspieler wie Remo Freuler, Edimilson Fernandes oder Djibril Sow haben nicht annähernd das strategische Talent, auch wenn sie begabte Fussballer sind. Selbst Denis Zakaria (Knieverletzung), der seit Monaten bei europäischen Top-Clubs heiss begehrt ist und über riesiges Potenzial verfügt, hat nicht die Führungsqualität eines Xhaka. Der Basler ist der Chef der Mannschaft, an dem sie sich orientiert, von dem sie abhängig ist. Also Fluch und Segen zugleich?

«Wir wissen, dass Granit sehr wichtig ist für diese Mannschaft, aber es sollte nicht sein, dass ein Spieler eine Mannschaft abhängig macht», sagt Petkovic auf Nachfrage von 20 Minuten an der Medienkonferenz. «Granit ist eine Leaderfigur, nicht nur auf dem Rasen, auch bei Entscheidungen neben dem Platz. Er gibt uns den Takt vor. Aber es wird auch in Zukunft Momente geben, in denen er nicht auf dem Platz stehen wird, dann müssen alle Verantwortung übernehmen und das Spiel besser steuern. Heute hat in der zweiten Halbzeit der Input gefehlt, besser ins Pressing zu gehen, die Bälle und den Rhythmus besser zu verteilen. Die beiden jungen Mittelfeldspieler haben das gut gemacht. Aber sicher – Granit ist schon sehr wichtig für diese Mannschaft.»

So ein Jahr wie 2020 macht uns stärker. Loris Benito

Eine Mannschaft, die seit nunmehr sechs Partien nicht mehr gewonnen hat und in einer Resultatkrise steckt. «Es ist nicht das erste Mal, dass wir gut angefangen haben und am Ende doch wieder enttäuscht sind», fasst Loris Benito den Mittwochabend in Belgien zusammen. Aber kann sich die Nati dennoch bis Samstag aufrappeln und einen Exploit gegen Spanien schaffen?