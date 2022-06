Liestal BL: «Es sollte verboten sein, im Tunnel den Verkehr anzuhalten»

Stockender Verkehr im Schönthaltunnel in Liestal: Die Baselbieter Polizei kontrollierte am Samstagabend im Tunnel den Verkehr.

«Sicherheit geht einfach vor», schreibt die Polizei Basel-Landschaft in ihrem Facebook-Post, in dem sie von mehreren Verkehrskontrollen am Samstagabend berichtet. Dabei seien gemeinsam mit dem Grenzwachtkorps an mehreren Standorten im Kanton insgesamt 70 Fahrzeuge und Lenkende überprüft worden. Eine Person sei wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verzeigt und ein Fahrzeug wegen «unerlaubter technischer Änderungen» sichergestellt worden.