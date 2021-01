Diese Kantone impfen gemächlich

Bis am Donnerstag wurden laut Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) 66’000 Impfungen verabreicht. Verfügbar sind inzwischen schon 430’000 Dosen. Der Druck auf die Kantone wächst darum, beim Impfen einen Zacken zuzulegen. Laut der «NZZ am Sonntag» sind die Unterschiede zwischen den Kantonen gross. So hätten die Kantone Waadt, Wallis und Basel-Landschaft erst ein Viertel des Impfstoffs, den die Kantonsapotheke auf Lager hat, auch verabreicht. Basel-Landschaft reagierte via Twitter auf den Bericht. 50 Prozent seien für die zweite Impfung bestimmt. Das BAG publiziere am Dienstag vergleichbare Zahlen.