Passagiere aus rauchendem Zug evakuiert - «Es stank, als würden Kabel brennen»

«Ich merkte einen starken Gestank, als würden Kabel brennen», berichtet ein 20 Minuten-News-Scout. Er war am Dienstagnachmittag in einem Zug des «Voralpen-Express» von St. Gallen unterwegs in Richtung Wattwil. Um zirka 16.15 Uhr kam es am Dach des Zuges zu einem Brand. Den Passagieren wurde jedoch etwas anderes kommuniziert: «Wir warteten angeblich auf einen Gegenzug, sodass wir die Fahrt fortführen konnten. Dazu kam es nicht. Wir mussten anschliessend aus dem Zug aussteigen», sagt er. Die Strecke war danach für etwa zwei Stunden gesperrt.

Für rund 30 Minuten haben die Passagiere nicht gewusst, wie es weitergeht, und man habe laut News-Scout keinerlei Informationen bekommen. Später wurden die Passagiere gebeten, in einen Lösch- und Rettungszug einzusteigen. «In diesem Löschzug wurden zirka 60 Personen in einen Container ohne Fenster eingepfercht», so der News-Scout. «Und dies in Zeiten von Corona.» Nachher seien die Passagiere nach Schachen an den Bahnhof gebracht worden, wo sie auf einen Ersatzbus umsteigen konnten. Nachdem der Bus den News-Scout nach Degersheim SG gebracht hat, wusste er auch dort nicht, wie er nach Wattwil kommen soll, bis schliesslich eine S-Bahn gekommen sei. Schlussendlich benötigte er zirka zwei Stunden länger als üblich für seinen Heimweg.