Album-Release: «Es steckt Liebe dahinter» – Rapper EAZ und Xen feiern ihre Bromance

Was macht eure Zusammenarbeit so speziell? EAZ: Einerseits, wie wir zusammen arbeiten und andererseits der Vibe, den wir im Studio haben. Deshalb wollten wir keine weiteren Features auf dem Album. Es harmoniert so schon sehr. Xen: Es passieren einfach magische Momente, die uns umhauen. Einmal sassen wir im Studio, haben herumexperimentiert, hatten Hunderte Ideen, doch nichts war so richtig perfekt. Wir entschieden, ein Nickerchen zu machen. Um etwa halb 4 Morgens steht EAZ auf und sagt: «Alé Alé Alé». Zwei Stunden später war dann die gleichnamige Single fertig.

Die ersten vier Singles zählen zusammen vier Millionen Streams auf Spotify. Habt ihr mit diesem Erfolg gerechnet?

EAZ: Wenn ich das so frech sagen darf, dann ja. Von den meisten Fans haben wir auch die Rückmeldung bekommen: «Endlich macht ihr ein Album zusammen».



Warum musste man überhaupt so lange auf eure gemeinsame Platte warten?

EAZ: Ein paar Songs sind schon ein, zwei Jahre alt. Wir wollten sie aber noch etwas perfektionieren.

Xen: Dazu kommt, dass jeder von uns noch seine eigenen Projekte hatte. Erst kam mein Album raus, dann das von EAZ. Wir fanden erst nach dem jeweiligen Release wieder Zeit, um uns einmal die Woche zu treffen.



Das neue Album, «Thron» kommt am Freitag. Was macht es so speziell?

Xen: Eine solche Kombination zwischen mir und EAZ wird es in den nächsten tausend Jahren nicht mehr geben. Bei uns zweien ist es purer Hip-Hop, purer Rap, purer R&B – alles in einem Paket.

EAZ: Wir haben alles in dieses Album reingesteckt.



Wird es eine gemeinsame Tour geben?

EAZ: Ja. Wir wollen sie klein, knackig aber geil machen. Wann und wo ist allerdings noch geheim.