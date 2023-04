Bayern München im Elend: Der Titel ist in Gefahr

«Es stimmt vorne und hinten nicht. Die Leistung in der zweiten Halbzeit war unterirdisch», diese harten Worte wählte TV-Experte Lothar Matthäus nach der 1:3-Pleite der Bayern gegen Mainz 05. Kein Wunder: Die Bayern spielen ihre schwächste Bundesliga-Saison seit zwölf Jahren – schon 16 Punkte hat man nach Führung verspielt. Nun, nach der Pleite gegen Mainz hat man die Tabellenführung an den BVB abgetreten und kann nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden.

Die Bayern haben keine Erklärung für den Leistungseinbruch in der Saison und auch in diesem Spiel. Thomas Müller sagte nach der Partie gegen Mainz: «Gelassen bin ich überhaupt nicht, ich bin nur etwas ratlos, wie es zu dieser Situation kommt.» Der Weltmeister von 2014 sagte weiter: «Wir sind angeknockt, würde ich sagen.»

Sommer fällt negativ auf

«Katastrophale zweite Halbzeit»

Etwas, was einem Club wie Bayern natürlich nicht passieren darf. Das sieht auch der stark kritisierte Vorstandsboss der Bayern, Oliver Kahn so. «Irgendwann muss sich jeder einzelne selbst an die Nase fassen, ob das das ist, was reicht, um deutscher Meister zu werden», sagte Kahn. «Mit so einer Ausstrahlung wird es ganz schwer, Meister zu werden», betonte der Ex-Profi und sprach nach dem 1:3 von einer «katastrophalen» zweiten Halbzeit. «Ich weiss nicht, wer hier deutscher Meister werden wollte? Es gab rote Trikots auf dem Platz, aber das war ganz bestimmt nicht unsere Mannschaft», schimpfte der Vorstandschef.