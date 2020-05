Aktualisiert 09.05.2020 05:45

Littering

«Es stimmt mich nachdenklich und traurig»

Jeden Morgen trifft eine Leser-Reporterin beim See in Arbon viel Müll an. Vor allem in der Corona-Zeit habe sich die Menge an Abfall extrem erhöht. Sie würde sich wünschen, dass man der Umwelt mehr Acht gibt.

von Jil Rietmann

1 / 8 Am Seeufer von Arbon kommt es seit der Corona-Krise zu vermehrtem Littering. Leser-Reporterin Eine Leser-Reporterin fotografiert den Müll um ihrem Frust auf Facebook Luft zu machen. Es mache sie nachdenklich und traurig, dass man der Welt nicht mehr Sorge gebe . Leser-Reporterin Vor allem jetzt, wo die Restaurants noch geschlossen sind, trifft man immer mehr Abfall an öffentlichen Orten an. «Die Leute treffen sich jetzt halt anderswo», meint die Leser-Reporterin. Leser-Reporterin

Darum geht es In Arbon wird vermehrt Littering festgestellt.

Eine Leser-Reporterin appelliert an die Anwohner, mehr Acht auf die Umwelt zu geben.

Vor allem seit der Corona-Krise häuft sich der liegen gelassene Abfall am Seeufer.

Der Stadt Arbon ist das Littering-Problem bekannt und versucht dagegen anzukämpfen.

Seit der Corona-Krise häuft sich der liegen gelassene Abfall am Seeufer von Arbon TG. «Jeden Morgen liegen Fast-Food-Verpackungsmaterial und Flaschen neben den Sitzbänken, obwohl ein Abfalleimer direkt daneben steht», sagt eine Leser-Reporterin. «Es stimmt mich nachdenklich und traurig, wo bleibt da der Respekt gegenüber der Natur und den Mitmenschen? Und wo bleibt die Verantwortung und Selbstachtung?», fragt sich die Morgenspaziergängerin. Darum möchte sie mit ihrem Post auf Facebook an die Besucher des Quais appellieren: «Wertschätzt dieses wunderschöne Städtchen und tragt der atemberaubenden Natur Sorge.» Mit ihrem Facebook-Post, der den liegen gelassenen Abfall zeigt, wolle Sie auf die Situation aufmerksam machen und die Leute sensibilisieren.

Die 59-Jährige nimmt an, dass sich verschiedene Gruppen in der Nacht am See treffen. «Jetzt, da wegen Corona alle Restaurants geschlossen sind, ist ein Picknick am See eine Alternative und ein Erlebnis. Aber bitte entsorgt eure Alkoholflaschen, Essensreste und den ganzen Müll fachgerecht!», fordert sie auf. Bei der Polizei habe Sie das Problem nicht gemeldet. «Ich habe aber bereits mit den Stadtarbeitern, die den Abfall wegräumen, gesprochen und sie gelobt. Jeden Morgen ab 7 Uhr wird das Städtli nämlich blitzblank geputzt, keine Spur mehr vom Abfall, der um 6 Uhr noch rumlag», sagt die Leser-Reporterin.

Abfalleimer werden in Arbon sogar angezündet

Bereits vor drei Wochen hat die Spaziergängerin ihrer Empörung auf Facebook Luft gemacht. In Arbon mussten sich die Stadtarbeiter um einen angezündeten Abfalleimer kümmern. «Ein herzliches Dankeschön an die Unterhaltsarbeiter, die unsere Stadt und vor allem das Seeufer so sauber halten und dabei noch sehr freundlich sind», schreibt sie auf Facebook. Sie verstehe nicht, wie viele Krisen noch kommen müssen, damit endlich alle Leute verstehen, wie man sich auf der Welt zu verhalten habe.

Der Stadt Arbon ist das Littering-Problem bekannt. « Wir versuchen mit der Präsenz von einer Securitas-Patrouille präventiv gegen das Problem vorzugehen » , sagt Peter Wank, Leiter des Einwohner und Sicherheitdepartements Arbon. Trotz der Patrouille komme es vor, dass sich vor allem Jugendliche in der Nacht unter Einfluss von Alkohol nachlässig verhalten. Es sei ein ewiges Problem. Wer beim Littering erwischt wird, kann mit einer Busse in Höhe von 50 bis 250 Franken rechnen. « Es kommt ganz auf die Menge des liegen gelassenen Abfalls an, wie hoch gebüsst wird. Bei ganz verrückten Angelegenheiten kann die Person auch bei der Polizei verzeigt werden » , so Wen k .

Erst kürzlich habe eine Bewohnerin von Arbon ein Foto an die Verwaltung geschickt, das eine Schweinerei im Arboner Naturschutzgebiet zeigt. « Es lagen Essensreste, Windeln und sogar Matratzen herum. Solch ein Verhalten zwingt uns in Zukunft , das Naturschutzgebiet besser vor fremdem Zutritt zu schützen » , s agt Wenk.

Littering Was ist Littering? Littering bedeutet, Abfälle im öffentlichen Raum zu entsorgen, ohne dafür die vorgesehenen Abfalleimer zu benutzen. Littering ist ein durch die Gesellschaft entstandenes Problem, da es meistens genügend Wegwerfmöglichkeiten gibt. Gegen Littering gibt es keine fixfertige Lösung. Mann muss die Leute auf das Thema sensibilisieren, damit sie die Auswirkungen auf die Umwelt verstehen. Ausserdem kann durch die Präsenz von der Polizei oder mit Littering-Bussen dafür gesorgt werden, dass man seinen Abfall korrekt wegwirft.

Partyvolk trifft sich am Arboner Hafen