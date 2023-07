Züri Fäscht: Wildpinkler sorgten für unangenehmen Urin-Geruch

Aufgrund der langen Schlangen vor den Toi-Toi-WCs urinierten viele Züri-Fäscht-Besucher in die Natur. Die Organisatoren der Street Parade wollen deshalb mehr Toiletten aufstellen.

1 / 3 Tausende Besucherinnen und Besucher und nur wenige WCs in Sicht. Urs Jaudas Wer am Züri Fäscht auf die Toilette musste, musste teilweise lange anstehen. Jonathan Labusch Deswegen verrichteten so manche ihr Geschäft auf der Wiese oder hinter Festzelten. Urs Jaudas

Wildpinkler – darum gehts Lange Warteschlangen vor den Toi-Toi-WCs verleiteten so manche Festbesucherin und so manchen Festbesucher dazu, sich im Freien zu erleichtern.

Aufgrund des warmen Wetters verbreitete sich dadurch teilweise ein übler Geruch.

Gemäss dem Züri-Fäscht-OK sind genügend Toiletten zur Verfügung gestellt worden.

Das ist passiert

Am Züri Fäscht begegnete man so mancher Warteschlange: vor den Getränke- und Essensständen, vor dem Riesenrad, vor den Gewinnspielen – und natürlich vor den Toi-Toi-WCs. Wer bei Letzterem ganz vorne ankam, um endlich seine Notdurft zu verrichten, wurde – je später die Stunde – nicht selten von Ekel gepackt. Doch nicht nur das: Wer ganz dringend mal musste, musste, je nach Ort, auch eine grössere Distanz bis zum nächsten WC zurücklegen.

Wie ein Besucher gegenüber dem «Tages-Anzeiger» berichtete, sei das WC-Problem besonders auf der Blatterwiese auf der rechten Seeseite gross gewesen. Als Alternative zum Wasserlassen im Toi-Toi-WC oder -Pissoir verrichteten die Festbesucherinnen und -besucher ihre Notdurft dann eben in der freien Natur, was aufgrund der hohen Temperaturen einen unangenehmen Duft verursachte.

Eine weitere, wenn auch kostspielige Alternative boten laut dem Besucher auch die VIP-Toiletten. Wer sie nutzen wollte, musste zwar nicht so lange anstehen und traf auch ein sauberes WC an, musste dafür aber zehn Franken zahlen.

Das sagt das Züri-Fäscht-OK

Andreas Hugi, Sprecher des OKs, bestätigt die kostenpflichtigen VIP-WCs gegenüber der Tageszeitung. Diese seien in Absprache mit dem Organisationskomitee an mehreren Orten auf dem Festgelände aufgestellt worden. Solche kostenpflichtigen Spezialtoiletten gebe es auch an anderen Grossanlässen wie Open Airs seit längerem.

Das Züri-Fäscht-OK weist die Kritik, es habe zu wenig mobile Toiletten gegeben, zurück. Gemäss dem OK-Sprecher waren am rechten Seeufer 111 WCs und acht Pissoiranlagen während des Züri Fäscht aufgestellt. Auf der linken Seeseite 150 WCs, 36 Pissoiranlagen und zehn Behinderten-WCs. Zudem wurden bestehende Züri-WC-Anlagen mit fünf mobilen WC-Anlagen erweitert, was weitere 260 WC-Plätze ergab. Wie es weiter heisst, wurden an diesem Züri Fäscht ungefähr gleich viele Toiletten eingesetzt wie 2019.

Organisatoren der Street Parade reagieren

Wie der Sprecher der Street Parade, Stefan Epli, gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagt, würde man in den hochfrequentierten Zonen, auch in der Altstadt, zusätzliche WCs aufstellen. Zudem arbeite man mit sogenannten «Pissrinnen», die Kapazität sei so deutlich höher, die Belastung kleiner. Ebenfalls stelle man zahlreiche grosse WC-Wagen, Toi-Tois, die öffentlichen WCs sowie die Toilettenanlagen der Gastrobetriebe zur Verfügung.