Influencerin Mimoza klagt über stinkende Fürze ihrer Tochter

Mimoza Lekaj leidet – zumindest ihre Nase. Seit dem 25. Oktober sind die 27-Jährige und Ehemann Leo stolze Eltern ihrer Tochter Aija Jolie. Aber nicht alles ist aus Gold, was glänzt. In ihrer letzten Instagram-Story verrät die Influencerin Details über ihren Baby-Alltag. «Seit sie zwei Monate alt ist, stinken ihre Fürze so extrem. Das geht mir direkt in die Nase und das stinkt so.»