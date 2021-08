Murgang im Val Müstair – Besitzer erzählt, wie sein Auto weggetragen wurde

Am Sonntagabend kam es zu schweren Regenfällen mit Murgängen im Val Müstair.

Aufgrund der starken Regenfälle gab es im Val Müstair am Sonntagabend zwischen Valchava und der Ortschaft Santa Maria einen Murgang. Die betroffene Hauptstrasse H28 zwischen Tschierv und Santa Maria musste vorübergehend geschlossen werden, steht nun aber wieder offen. Ausserdem wurde ein Auto rund 200 Meter weit weggespült. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung am Montagmorgen schreibt, erhielt man um 20.30 Uhr einen Notruf, woraufhin Einsatzkräfte die ganze Nacht im Einsatz standen. Zu körperlichen Schäden kam bei diesem Vorfall niemand – für Max N., Besitzer des Personenwagens, ist der seelische Schmerz allerdings gross.