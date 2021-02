War das wirklich eine Rote Karte? Atalanta Bergamos Remo Freuler wendete gegen Real Madrids Verteidiger Mendy zwar die Notbremse an, aber da waren doch noch andere Verteidiger in der Nähe. Blue-Experte und Ex-Schiri Urs Meier sagte im Studio: «Die Entscheidung ist vertretbar, auch wenn das Schweizer Herz blutet.» Denn der Ball habe nach links tendiert, so sei der Spieler in der Mitte nicht massgebend und Freulers Foul rotwürdig.

In der Folge mühte sich Atalanta mit einem Spieler weniger, gegen Real zu bestehen. Es ging lange gut, bis die Madrilenen in der 86. Minute durch Mendy den Siegtreffer erzielten. Freuler zeigt sich trotz des eher fragwürdigen Platzverweises reuig. Auf Instagram schreibt er: «Es gibt wenig zu sagen. Es tut mir extrem leid und ich will mich bei meinen Teamkollegen, bei den Fans und bei allen Atalantini entschuldigen. Über den Vorfall möchte ich nicht sprechen.» Und der 28-Jährige fügt mit etwas Hoffnung an: «Wir leben dank den Kollegen noch, die gestern eine grosse Partie zu Zehnt machten. Ich bin mir sicher, dass wir in Madrid ein grossartiges Spiel zeigen werden.»