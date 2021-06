Stimmen zur Nati-Niederlage - «Es tut mir leid für alle Fans»

Pool via REUTERS

Pool via REUTERS

Pool via REUTERS

Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte die Nati einen blutleeren Auftritt.

Es war kein freudiger Fussballabend für die Schweizer-Fans. Die Nati geht gegen Italien in Rom mit 0:3 unter. Sie wurden über die gesamte Spielzeit von unserem südlichen Nachbarn dominiert. Nach dem Spiel stellte sich Steven Zuber den Fragen der Journalisten. « Ich finde wir haben gut angefangen. Aber über das ganze Spiel gesehen hat uns Italien dominiert. Sie haben viel cleverer gespielt als wir », so Zuber.

Auch Nati-Captain Granit Xhaka war nach dem Spiel sichtlich enttäuscht und bringt es auf den Punkt: « Wir haben verdient verloren. Auf diesem Niveau darf man nicht so viele Ballverluste haben, die werden sofort bestraft. » Macht die Niederlage unseren Nati-Captain nachdenklich? « Wir sind zu wenig gelaufen. Fertig aus. Wenn du die Bälle nicht willst auf dem Platz, musst du dich fragen, ob du überhaupt auf dem Platz stehen willst. Es tut uns Leid für alles Fans, egal ob hier im Stadion oder zu Hause vor dem Fernseher », so Xhaka. Weiter sagt der Captain, dass es schwierig sei, so kurz nach einer herben Niederlage Worte zu finden.