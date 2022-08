The Kid Laroi ist auf Europa-Tour – «In Amsterdam gibt es das beste Gras, in der Schweiz die beste Schoggi»

The Kid Laroi

Der US-Newcomer hat geschafft, wovon viele aufstrebende Musiker nur träumen: Mit dem ersten Album «F*ck Love (Savage)» erreichte der eben mal 18-jährige Musiker mit über 10’000 verkauften Einheiten eine Gold-Auszeichnung. Die darauf enthaltene Single «Without You» schaffte es auf Platz 1 der Schweizer Airplaycharts und erlangte zweifachen Platin-Status. 2021 folgte die Single «Stay», für die The Kid Laroi mit US-Superstar Justin Bieber kollaborierte. Der Song landete auf Platz 2 der Schweizer Charts und wurde hierzulande bis dato mit dreifachem Platin geehrt. Seine aktuelle Single «Thousand Miles» ist am besten Weg dorthin. Ende Juni begeisterte er im Rahmen seiner «End of the World Tour» dann auch endlich seine Schweizer Fans live im X-TRA in Zürich.