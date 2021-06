Essen vor Restaurant entsorgt - «Es tut mir richtig weh diese intakten Lebensmittel wegzuwerfen»

Eine Expertin klärt auf, was Konsumentinnen und Konsumenten machen können, falls sie zu viele Lebensmittel eingekauft haben.

Er will nun versuchen, der Praktik einen Riegel vorzuschieben.

Wöchentlich entsorgt eine Person brauchbare Lebensmittel vor dem Restaurant von Rolf Caviezel in Grenchen SO.

Wöchentlich treibt ein Papiersack dem Grenchner Koch Rolf Caviezel (48) die Zornesröte ins Gesicht. Seit fast zwei Monaten findet er einmal pro Woche eine Tüte beim Abfallcontainer seines Restaurants Foodlab: «Der Sack ist unten immer mit etwas Kehricht gefüllt und oben dann völlig intakte Lebensmittel.» Gemüse, Trockenlebensmittel, Milchprodukte, Gewürze: Alles fand der Koch bereits in Säcken – und musste alles wegschmeissen. Weil jeweils auch Abfall in den Säcken sei, dürfe er die Lebensmittel von Gesetzes wegen nicht mehr verwerten: «Es tut mir richtig weh diese intakten Lebensmittel wegzuwerfen.» Mit seinem Betrieb hat er sich den Kampf gegen Foodwaste gross auf die Fahne geschrieben: «Bei uns landen nicht einmal Rüstabfälle auf dem Kompost, daraus machen wir Bouillon.»

Einsicht oder Anzeige

Caviezel versucht nun mittels einem Zettel, der dem letzten Sack beigelegen hat, die Person über Social Media ausfindig zu machen und Kontakt mit ihr aufzunehmen: «Klappt das nicht, werde ich Anzeige wegen Littering erstatten.» Der Molekularkoch bezeichnet das Verhalten als «respektlos»: «Gerade in der Covid-Krise wären viele Personen in der Schweiz froh um kostenloses Essen.» Er hofft, die Person zu finden und ein Umdenken bei ihr bewirken zu können.

Die Lebensmittel einfrieren oder verkochen und sie so konservieren.

«In erster Linie sollten Verbraucherinnen und Verbraucher darauf achten, dass sie keinen Überschuss an Lebensmittel haben.» 31 Prozent aller in der Schweiz weggeworfenen Lebensmittel würden auf das Konto der Endverbrauchenden gehen. Nur in der Produktion würden mehr Lebensmittel weggeworfen (38 Prozent).