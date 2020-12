Seit die Restaurants im Kanton Basel-Stadt Corona-bedingt bis am 13. Dezember schliessen mussten, profitieren die Baselbieter Restaurants an der Kantonsgrenze von mehr Gästen. So richtig freuen mögen sie sich über die Situation aber nicht.

Darum gehts Während die Restaurants in Basel-Stadt vorübergehend schliessen mussten, sind die Corona-Massnahmen im Baselbiet weniger streng.

Davon profitieren jetzt die Restaurants jenseits der Kantonsgrenze. So richtig Freuen mögen sich die Baselbieter Wirte aber nicht.

Seit dem Lockdown in der Stadt kommen zwar mehr Gäste aufs Land, dort leidet man aber mit den städtischen Wirten mit.

Während im Kanton Basel-Stadt seit dem 23. November alle Restaurants, Bars und Clubs geschlossen sind, gelten im Kanton Baselland weniger strenge Regeln. Wie Regierungsrat Thomas Weber am Donnerstag an einer Pressekonferenz sagte, wolle man im Baselbiet keine überstürzten Regeln, die das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zu stark einschränken. «Wir wollen längerfristige Massnahmen, die von der Bevölkerung auch verstanden und akzeptiert werden», so Weber.

Davon profitieren jetzt die Baselbieter Gastwirtschaften. So beispielsweise Markus Burger vom Restaurant Bohrerhof an der Kantonsgrenze in Allschwil BL. «Wir haben viel mehr Gäste als beispielsweise noch im Oktober. Aber es tut mir gleichzeitig Leid für meine städtischen Wirtekollegen, die unter dieser Situation jetzt stark leiden», so Burger zu 20 Minuten.

Müssen Gäste abweisen

Auch der Geschäftsführer vom Restaurant Indian Summer an der Baslerstrasse in Binningen BL sagt: «Wir haben etwa 40 bis 50 Prozent mehr Kundschaft, seit die Restaurants in der Stadt schliessen mussten». Gerade Gäste, die spontan vorbeikommen, müsse er immer wieder wegschicken, da es einfach nicht genug Platz habe. Diese Situation kennt Burger ebenfalls: «Am Mittwoch musste ich rund 25 Personen wieder wegschicken, weil wir einfach voll ausgebucht waren.»

Im New York Café in Reinach BL hingegen sei der Gästeandrang zurzeit sehr wechselhaft. «Ich kann nicht pauschal sagen, ob wir mehr Gäste haben. Das unterscheidet sich von Tag zu Tag», sagt Geschäftsführer Christian Steg. Er könne auch nicht sagen, aus welchem Kanton die Besuchenden kommen. «Es kommt aber schon auch vor, dass wir Menschen wegschicken müssen, weil sie keinen Platz mehr haben.» Das komme laut Steg auch daher, dass wegen dem Virus weniger Menschen in das Lokal reindürfen.

«Städtische Kollegen leiden brutal»

Urs Kohler, Geschäftsführer des Zic-Zac in Allschwil, macht ebenfalls die Beobachtung, dass mehr Gäste kommen. Allerdings handle es sich dabei hauptsächlich um Personen aus dem Baselbiet. «Während es in normalen Zeiten etwa gut die Hälfte ist, überwiegen die Besucher aus dem Landkanton zurzeit stark.»