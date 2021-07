Kariem Hussein zur Doping-Probe : «Es tut mir so leid»

Der Schweizer Kariem Hussein bleibt kurz vor Olympia in einer Doping-Kontrolle hängen. In einem Video erklärt er, wie es dazu kommen konnte.

«Das ist der schwerste Post meines Lebens», beginnt Kariem Hussein seine Nachricht auf Instagram. « Mein Traum von den Olympischen Spielen in Tokio ist geplatzt. Seit letztem Freitag weiss ich: Das Resultat einer Dopingkontrolle an den Schweizer Meisterschaften hat eine für Wettbewerbe unzulässige Substanz angezeigt.» Der Hürdensprinter betont, dass die Substanz zwar fürs Training, nicht aber für den Wettkampf zulässig sei.

Mit der Einnahme einer Gly-Coramin Lutschtablette nach dem Finallauf an der Schweizermeisterschaft sei ihm dieser folgenschwerer Irrtum unterlaufen, der nun eine Sperre von neun Monaten nach sich zieht. «Es war nie meine Absicht, unerlaubte Substanzen zu nehmen. Ich war fest davon überzeugt, dass ich nichts Unrechtes tue», schreibt Hussein weiter. «Es liegt in meiner Verantwortung und ich trage die Konsequenzen. Für alle, die immer an mich geglaubt und mich unterstützt haben, tut es mir unendlich leid. Aber wer mich kennt, weiss, ich mache weiter.»

Der 32-jährige Hussein hatte gegen die provisorische Sperre Einsprache erhoben, diese wurde jedoch abgewiesen. «Er akzeptiert den Entscheid des Präsidenten der Disziplinarkammer. Es ist der einzige Verstoss in der langjährigen Karriere mit über 60 Dopingkontrollen des Athleten», heisst es in einer Medienmitteilung Husseins.

Hussein übernimmt die Vaerantwortung für seinen Irrtum: «Ich bin es gewohnt, alle Hürden zu nehmen, über diese bin ich unerwartet gestolpert. Ein folgenschwerer Irrtum, eine Unachtsamkeit — in diesem Fall bin ich an meinem eigenen Anspruch an Perfektion gescheitert.» Er bitte alle, die ihn in den vielen

Jahren unterstützt haben, um Verzeihung, heisst es weiter.