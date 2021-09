Ask me Anything - «Es tut so weh! Wie kann ich mich von meinen Schmerzen ablenken?»

Melissas Frage an die Community:

Ich leide an Trigeminusneuralgie, das heisst, dass ich oft starken, scharfen und elektrischen Schmerz im Gesicht spüre. Manchmal sind die Schmerzen so stark, dass ich meinen Kopf am liebsten auf den Tisch schlagen würde, damit ich bewusstlos werde. Zuvor half es mir, mich hinzusetzen und etwas zu zeichnen und Musik zu hören oder mich während der Attacken zurückzuziehen. Mittlerweile nützt dies allerdings nur noch bedingt, daher wollte ich in die Runde fragen, wie ihr, egal ob ihr chronische Schmerzen habt oder nicht, das Leben meistert, das Gleichgewicht behaltet. Ich will einfach wissen, wie ihr lebt.