Unwetter in Schangnau: «Es tut so weh, zu sehen, was mit dem Hotel passiert ist»

Der Gasthof Kemmeriboden-Bad in Schangnau BE wurde überflutet, Personal und Gäste mussten sich in den ersten Stock retten. «Die ganze Situation ist so furchtbar. Es tut so weh, zu sehen, was mit dem Hotel geschehen ist. Insbesondere, da alle Mitarbeitenden das Hotel mit so viel Liebe geführt haben», sagt eine Mitarbeiterin des Gasthofs gegenüber 20 Minuten. Auch die Betreiber schreiben auf der Website von einem «katastrophalen Unwetter». Erste Videos und Bilder aus dem Innern des Gasthofs zeigen das Ausmass der Zerstörung.