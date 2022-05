Nach 2019 erlebt der FC Aarau nächstes Aufstiegs-Drama

Hier vergeigt der FC Aarau den Aufstieg in die Super League. blue

Darum gehts Der FC Aarau verpasst den Aufstieg in die Super League.

Die Enttäuschung ist nachher beim Club, den Spielern und den Fans riesig.

Bereits 2019 verpasste der Verein den Aufstieg auf dramatische Art und Weise.

Auf der einen Seite: zwei feiernde Vereine. Auf der anderen: ein zutiefst trauriger Club. Von wem die Rede ist? Von Winterthur und Schaffhausen sowie dem FC Aarau. Nach einem Riesen-Drama am Samstagabend steigt Winti in die Super League auf. Schaffhausen schafft den Sprung in die Barrage und der FCA, der verliert nach der 1:2-Pleite gegen Vaduz alles. Vor dem letzten Spieltag war Aarau noch Erster, nun ist er Dritter.

Als auf dem Brügglifeld der Schiri abpfeift, herrscht Stille. Es herrscht absolute Kater-Stimmung. Dabei ist alles angerichtet. Volle Hütte mit 8000 Zuschauerinnen und Zuschauern, der Club feiert das 120-jährige Bestehen. Vor der Partie rollen die Aarau-Fans noch einen Banner aus mit dem Satz: «Der geilste Verein von der Welt – der FC Aarau vom Brügglifeld.» Nach 96 Minuten ist klar: Der FCA erlebt ein Aufstiegsdrama – sein nächstes nach 2019. Damals gewann Aarau in der Barrage auswärts gegen Xamax mit 4:0. Im Rückspiel gab es dann eine 0:4-Klatsche, im Penaltyschiessen schied man schliesslich aus.

Jérôme Thiesson ist Minuten nach Schluss den Tränen nahe. So hat sich der 34-Jährige sein Karriereende nicht vorgestellt. «In der Kabine schweigen alle, es redet niemand», so Thiesson. «Wir haben viele Punkte geholt, aber leider nicht genug.» Er habe keine Ahnung. «Es war eine brutale Saison – das ist halt der Sport.» Nach dem Interview wendet er sich noch an die Fans, die ihn mit Sprechchören verabschieden. Es ist der Punkt, an dem ihm endgültig die Gefühle übermannen. Tränen laufen ihm übers Gesicht.

«Nächstes Jahr steigen wir auf – ganz sicher!»

Auch Trainer Stephan Keller kann die Niederlage noch nicht richtig begreifen. Er muss tröstende Worte für sein Team finden: «Ich habe mich für die Saison und die harte Arbeit bei der Mannschaft bedankt. Aber am Schluss tut es extrem weh, dass wir den Sack nicht zumachen konnten.» FCA-Keeper Simon Enzler sagt: «Im Moment können wir nicht nach vorne schauen. Es tut einfach unglaublich weh!» Top-Stürmer Shkelzen Gashi meint: «Das kann man nicht steuern. Wir sind top vorbereitet gewesen, die Unterstützung war riesig. Die Fans waren toll! Wir hoffen, dass sie weiterhin hinter uns stehen. Ich bin stolz auf diesen Club, dieses Team und die Fans.»