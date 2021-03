Innert einer Woche sind in einem Pool gleich zwei junge Katzen ertrunken. Dies, weil sie es aus eigener Kraft nicht mehr herausschafften. Die Poolbesitzer verteidigen sich. Es sei in 47 Jahren das erste Mal, das so etwas passiere.

Die Trauer ist bei den ehemaligen Besitzern des jungen Katers Neo gross. Es ist die zweite Katze, die innert einer Woche im gleichen Pool ertrunken ist. Erst im Dezember stiess der Kater zur Familie und war seither ein fester Bestandteil. Die Besitzerin Maria Luisa Wälle spricht von seinem offenen und neugierigen Charakter. Diese Neugier sei dem Kater wohl zum Verhängnis geworden, so Wälle gegenüber den «Wiler Nachrichten».

Denn am vergangenen Freitagabend kam Neo nicht mehr nach Hause. Am Anfang meinte sie, dass der Kater aus Versehen in einer Garage eingesperrt wurde. Doch als der Kater auch am Samstagmorgen nicht auftauchte, wurde in der Nachbarschaft eine Suchaktion lanciert. Schliesslich fand ein 13-jähriges Mädchen den Kater leblos im Pool des Nachbarn. Die Blache, die über das Becken gespannt ist, hatte sich über den Winter abgesackt und darin hatte sich Wasser gesammelt. Diese Wasserpfütze war genug, um für das Kätzchen eine unüberwindbare Falle zu werden.

Nachbarn verteidigen sich

Sofort begab man sich zum Nachbarn, um den verstorbenen Kater zu bergen. Der Nachbar, welcher Besitzer des Pools ist, war ebenfalls anwesend. Gemäss Maria Wälle war die einzige Reaktion des Nachbarn, dass es schon die Zweite sei. So stellte sich heraus, dass lediglich einige Tage zuvor bereits eine weitere Katze im selben Pool ertrunken ist.

Die Besitzer des Pools verteidigen sich. «Es tut uns wahnsinnig leid», sagt die Nachbarin zu 20 Minuten. Es sei das erste Mal in 47 Jahren, dass so etwas passiert. «Wir wollen nur unseren Frieden haben in unserem Quartier», so die Nachbarin. Dass man deswegen an die Öffentlichkeit geht, verstehe sie nicht. «Das ist nicht in Ordnung.» Ihr Mann würde regelmässig das Wasser aus dem Pool pumpen und man überlege sich nun, die Blache mit Eisenstangen zu stabilisieren. «Es ist für uns sehr schlimm», so die Nachbarin.

Todesfalle Swimmingpool