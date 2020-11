Mausefalle«Es tut weh» – erster Zürcher Club meldet Konkurs an

Die Corona-Krise trifft das Nachtleben hart. In Zürich musste nun der erste Club Konkurs anmelden. «Ja, es ging nicht mehr weiter, nach fast neun Jahren ist leider Schluss», sagt Farah de Tomi, Geschäftsführerin der Mausefalle, gegenüber dem «Tages-Anzeiger» . «Es tut weh, das war unsere Existenz, und es steckt viel Herzblut drin. Aber was will man machen?» Im Oktober gab es noch eine Abschiedsparty.

«Wenn man weiter Miete bezahlen muss, aber gar nichts mehr einnimmt, geht es irgendwann nicht mehr auf», so De Tomi. Für das 800-Quadratmeter-Lokal in der Zürcher Innenstadt zahlte die Mausefalle über 50’000 Franken Miete pro Monat, schreibt der «Tages-Anzeiger». De Tomi will sich zur Miete nicht äussern. Und auch Swiss Life sagt nichts dazu. «Wir kommentieren aus Prinzip keine Angaben zu einzelnen Mietverträgen und -verhältnissen», so Sprecherin Tatjana Stamm.