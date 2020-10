Kinder von Samenspender«Es tut weh, nicht zu wissen, woher ich stamme»

Spenderkinder

«Ehrlichkeit ist wichtig»

Solche Beratungen führt auch Anna Raggi. Die Ärztin ist Präsidentin von FertiForum, einer Kommission der Schweizerischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin. Ausserdem ist sie Mitgründerin von Fertisuisse, einem Zentrum für Kinderwunschbehandlung. Raggi setzt sich sehr für Transparenz ein. «Viele Spenderkinder, die erst im Erwachsenenalter von der Samenspende erfahren haben, erzählen, dass sie sich oft anders gefühlt haben. Wenn von Anfang an klar ist, dass es den Vater, die Mutter und den Spender gibt, kann das verhindert werden.» Denn dann wisse das Kind, d ass d as Anderssein auf die Gene des Spenders zurückzuführen ist . «Zum Beispiel , wenn ein Kind in einem Haushalt voller Sportler aufwächst, selbst aber musikalisch begabt ist.»

Raggi begrüsst, dass Spenderkinder, die nach 2001 entstanden sind, Daten über ihren Erzeuger einfordern können. FertiForum hätte zudem eine psychologische Betreuung gutgeheissen. «Mit 18 Jahren kann sich ein Spenderkind beim Amt melden. Es erhält per Brief Informationen über den Samenspender: Name, Alter, Beruf und Nationalität. Der Spender kann eine Kontaktaufnahme aber ablehnen. Der junge Mann oder die junge Frau erhält diese Info ebenfalls per Post.» Dies sei eine unglaublich schwierige Situation für eine junge Person. «Besser wäre, wenn sie vom Anfang an eine psychologische Begleitung hätten», so Raggi.