Basel: «Es tut weh, von vorne anzufangen» – trotz Absagen gibt Olga nicht auf

«Zuerst war ich nervös und es brauchte Überwindung», sagt Olga Prokopiv gegenüber 20 Minuten. Am frühen Dienstagmorgen steht sie mit einem Schild mitten in der Schalterhalle des Bahnhofs Basel SBB, während Tausende Pendler an ihr vorbeirauschen. Darauf zu lesen: «Please help me find a job.» Ein QR-Code führt direkt zu ihrem Linkedin-Profil.