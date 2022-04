Flüchtlingsunterkunft : «Es wäre besser, wenn die Toiletten Türen hätten»

Der in der Ukraine lebende Filmemacher Marc Wilkins ermöglicht mit der Aktion #u4ukraine direkte Spenden an Kriegsbetroffene. Eine davon ist Khatia, die mit 137 anderen Flüchtlingen in einem maroden Studentenheim in der Ostukraine lebt.