Kinderleiche im Wohlensee : «Es wäre eine unglaubliche Erlösung, wenn wir endlich Gewissheit hätten»

Seit 15 Tagen wird ein Bub aus Steffisburg gesucht, der beim Versuch einen Ball aus der Zulg zu fischen in den Fluss fiel. Nun wurde am Freitagabend eine Leiche aus dem Wohlensee geborgen. Die Kapo geht davon aus, dass es sich um den Vermissten handelt.

Die Kantonspolizei Bern geht davon aus, dass es sich um den Neunjährigen handeln dürfte, der am 30. Juni in den Fluss Zulg gefallen war.

Beim Wholensee wurde am Freitagabend eine leblose Person aus dem Wasser geborgen.

Am Freitag, 25. Juni, wurde ein neunjähriger Bub in Steffisburg von der Strömung der Zulg erfasst. Er hatte versucht, einen Ball aus dem Wasser zu fischen . Trotz grossangelegter Suche – die Familie konnte über einen Social Media Post etliche private Helferinnen und Helfer aktivieren – konnte der Junge nicht gefunden werden.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde am Freitagabend eine Leiche, im Wohlensee nahe Bern, gemeldet. Um 18.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem bei Hinterkappelen eine leblose Person treibend im Wasser gesichtet wurde. Einsatzkräfte konnten schliesslich den leblosen Körper eines Kindes aus dem Wasser bergen. «Es dürfte sich dabei um das Kind handeln, welches Ende Juni in die Zulg gefallen ist», sagt Kapo-Sprecherin Jolanda Egger. Formell sei die Leiche noch nicht identifiziert. «Es bestehen jedoch konkrete Hinweise, dass es sich um den neunjährigen Jungen handelt.»

Familie wartet auf DNA-Ergebnis

«Die Rechtsmediziner überprüfen derzeit mittels DNA-Test, ob es sich um meinen Cousin handelt», sagt A. S.*, ein Verwandter des vermissten Steffisburgers, zu 20 Minuten. Er selber sei in den letzten zwei Wochen jeden Tag an der Aare gewesen, um nach dem Buben Ausschau zu halten. «Es wäre für uns eine unglaubliche Erlösung, wenn wir endlich Gewissheit hätten.» Seiner Familie gehe es noch immer schlecht, alle würden sehr unter der aktuellen Situation leiden. Das Resultat der DNA-Analyse würde in den kommenden Tagen bekannt gegeben.