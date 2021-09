Gut-Behrami über schwierige Zeit - «Es wäre einfacher gewesen, aufzuhören und alles wegzuwerfen»

In der letzten Saison lieferte Lara Gut-Behrami richtig ab. Bis zum Schluss kämpfte die 30-Jährige um den Gesamtweltcup. An der Weltmeisterschaft in Cortina holte sie Gold im Riesenslalom und im Super-G. Bei der Abfahrt sicherte sie sich die Bronze-Medaille. In gut einem Monat startet die neue Saison – mit Gut-Behrami als Favoritin in mehreren Disziplinen. In einem Interview mit « Le Temps » sprach die Tessinerin über ihre bisherige Karriere und die Schattenseiten im Spitzensport.