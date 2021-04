Dwayne spielt schon länger mit dem Gedanken

Tatsächlich scheint Dwayne wohl schon länger mit dem Gedanken einer Kandidatur zu liebäugeln. Schon vor vier Jahren gab er bei Talkshow-Host Ellen DeGeneres (63) an, eine politische Karriere in Betracht zu ziehen. Und gegenüber «USA Today» bestätigte er dies vergangenen Februar erneut. «Ich würde eine Präsidentschaft in Betracht ziehen, wenn die Leute dies wollten. Wirklich, ich meine das ernst und bin in keiner Weise leichtfertig mit meiner Antwort», so der Action-Star.