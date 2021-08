Mysteriöser Steinfund - «Es wäre schön, wenn es ein Meteorit wäre»

Vorsicht bei Stein-Souvenirs

Der Archäologische Dienst Bern rät bei Steinfunden im Ausland zur Vorsicht. «Es gibt Länder, die bei der Ausfuhr von Kulturgütern sehr streng sind , und bei der Einfuhr in die Schweiz müssen sie deklariert werden . Besser lässt man einen vermeintlichen Fund von den lokalen Behörden abklären.» Sonst kann es so enden wie bei Walliser Polizeikommandant Christian Varone. Er liess bei einem Familienurlaub in der Türkei einen Stein von einer archäologischen Grabungsstätte in Antalya mitgehen. Am Flughafen wurde der Stein dann gefunden und von den türkischen Behörden als Kulturgut beschlagnahmt. Nach langen Gerichtsprozessen wurde der Walliser zu einer Haftstrafe von einem Jahr und 15 Tagen verurteilt. Diese hätte er aber nur absitzen müssen, wenn er innerhalb von fünf Jahren eine erneute Straftat in der Türkei begangen hätte.