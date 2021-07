Ahornbaum stürzt auf Spielplatz - «Es wäre unmöglich gewesen, dem stürzenden Baum zu entkommen»

Dieser Ahorn hat sich am Samstag in Zug in mehrere Teile gespalten und ist umgefallen.

Auf der Steinhauserstrasse in Zug ist ein alter Ahornbaum in mehrere Teile gespalten und umgefallen.

Einen grossen Schrecken haben die Anwohnerinnen und Anwohner an der Steinhauserstrasse Samstagmorgen erlebt: Ein rund 30 Meter hoher Ahornbaum hat sich in mehrere Teile gespalten, ist umgefallen und auf fünf parkierte Autos und einen Spielplatz gestürzt. Auch ein Holzschuppen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ein Anwohner, der seit 50 Jahren an der Riedmatt lebt, sagt: «Wir hörten das Knacken des Holzes und der Baum fiel knallend in drei Teilen zu Boden. Wäre ein Mensch in der Nähe gewesen, wäre es unmöglich gewesen wegzurennen, weil man nicht wusste, wohin der Baum fällt.»