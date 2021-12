Omikron-Fälle in der Schweiz – «Es wäre vermessen, zu glauben, dass wir die Ausbreitung stoppen können»

Wer wegen eines engen Kontakts zu einem Omikron-Fall oder -Verdachtsfall in Quarantäne ist, soll sich nicht vorzeitig heraustesten können. «Das empfehlen wir derzeit nicht», sagt Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit.

Wer mit Omikron-Infizierten oder -Verdachtsfällen Kontakt hatte, muss in Quarantäne.

Bis Mittwoch gab es vier bestätigte Fälle der Variante Omikron in der Schweiz.

Ein 19-jähriger Schüler in Basel ist mit der Omikron-Variante infiziert – ein Zufallsbefund. Muss man davon ausgehen, dass es noch viel mehr Omikron-Fälle in der Schweiz gibt?

Es wäre vermessen, zu glauben, dass wir die Ausbreitung stoppen könnten. Das könnten wir vielleicht, wenn wir eine Insel wären. Aber nicht ein Binnenland wie die Schweiz mit täglich mehreren Hunderttausend Grenzübertritten. Man kann die Ausbreitung verzögern - das versuchen wir - ebenso wie andere Länder. Bis wir wissen, wie schlimm oder ansteckend die Omikron-Variante ist, wird es übrigens länger dauern. Dafür braucht es mehr Daten. Man muss auch die Bevölkerungsstruktur anschauen. Die Bevölkerung in Südafrika ist deutlich jünger als bei uns, chronische Krankheiten wie Diabetes sind weniger verbreitet. Deshalb kann man die Befunde nie eins zu eins vergleichen. Neu müssen auch Geimpfte in Quarantäne, wenn sie zu einem Omikron-Infizierten nahen Kontakt hatten.

Ja, das ist eine präventive Massnahme, die wir so empfohlen haben. Es gibt Vermutungen, dass die heutige Impfung weniger gut vor der neuen Variante schütze. Bevor wir dazu verlässliche Angaben haben, raten wir zur Quarantäne aller Kontaktpersonen. Um die Einschleppung zu bremsen, haben wir zudem die Reisequarantäne nach der Rückkehr aus gewissen Ländern wieder eingeführt. Der Bundesrat hat zudem weitere Massnahmen vorgeschlagen, sie sollen vorerst bis zum 24. Januar gelten. Im Anfangsstadium müssen wir so restriktiv wie möglich gegen die neue Variante vorgehen, um dann möglichst bald in einen entspannten Frühling zu kommen.