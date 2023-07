Kein Sieg 2023: Nati steckt vor der WM in einer Sieglos-Krise

Hier trifft Coumba Sow kurz vor Schluss zum 3:3. SRF

Darum gehts Vor der WM im Sommer testet die Schweiz noch gegen Sambia und Marokko.

Gegen Sambia gab es nach einer schwachen Leistung ein 3:3.

Nach der Partie waren die Spielerinnen und Trainer Inka Grings enttäuscht.

So haben sich die Schweizerinnen und Trainerin Inka Grings den zweitletzten Test vor der WM in Neuseeland und Australien gegen die Weltnummer 77 aus Sambia nicht vorgestellt. Nach einer Katastrophen-Halbzeit retten die eingewechselten Spielerinnen um Seraina Piubel, Coumba Sow und Supertalent Iman Benay zwar noch das 3:3, aber Tatsache ist: Mit einer solchen Leistung wie am Freitagabend in Biel ist das Ziel der Nati, das Überstehen der Gruppenphase, sehr, sehr schwierig zu erreichen.

Das weiss auch Ramona Bachmann. Nach der Partie wählt sie klare Worte: «Wir haben gut angefangen, dann passte gar nichts mehr zusammen. Wenn man etwas Positives sehen will, ist es, dass wir in der zweiten Hälfte zurückkamen.» Sie stellt klar: «Die erste Halbzeit war absolut inakzeptabel.»

Ramona Bachmann war nach der Partie nicht zufrieden. freshfocus

«Es war kein gutes Spiel»

Die Nati-Anführerin, die selbst keine gute Partie zeigte, sprach dann von müden Beinen und vielen Medienterminen, die die Vorbereitung nicht einfach gemacht hätten. Als Ausreden will sie das aber nicht gelten lassen: «Sambia ist ein Team, das wir hätten schlagen müssen. Sorgen mache ich mir aber nicht. Bei der WM werden wir parat sein.»

Verteidigerin Noelle Maritz sagt: «Viel zu viele Fehler. Wir haben ungenau gespielt und gerieten in eine Negativspirale. Das darf uns nicht passieren.» Sie hätten drei Tore geschossen, aber auch drei erhalten. «Das ist nicht unser Anspruch», so Maritz weiter. Sorge hinsichtlich WM hat sie aber keine: «Das Positive ist, dass wir in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt haben. Wir sind aber aus der Kabine gekommen und haben es besser gemacht.»

Die Nati-Abwehr sah oftmals nicht gut aus. SRF

Auch Trainerin Inka Grings ist alles andere als happy. «Es war kein gutes Spiel», meinte die Deutsche. «Wir haben einige Dinge taktisch vorgeben, die nicht umgesetzt wurden. In der Pause sprachen wir das deutlich an.» Zufrieden ist sie hingegen mit der Reaktion der Nati nach der Pause und dem Einfluss der Einwechselspielerinnen: «Darauf können wir aufbauen, sie alle haben sehr gut gearbeitet und Moral gezeigt.»

Wer reist nicht mit an die WM?

Nun steht am Mittwoch das letzte Testspiel der Nati vor der WM an. Dann geht es gegen Marokko, die Weltnummer 72. Ob dann ein Erfolg gelingt oder geht die Sieglos-Krise der Schweiz weiter? So wartet Grings seit ihrem Antritt im Januar nun auch nach fünf Spielen noch immer auf ihren ersten Triumph – ihre Bilanz: vier Remis, eine Niederlage. Das ist ein blamabler Punkteschnitt von 0,6.

Die Nati geht früh in Führung, lange hält die Führung jedoch nicht. SRF

Immerhin: Einen Lichtblick gibt es noch. Es ist das 16-jährige Supertalent Iman Benay. Sie wirbelt und zaubert auf dem Platz, legt beispielsweise das 2:3 durch Seraina Piubel wunderschön auf. Sie wird fix zum WM-Kader gehören, den Grings am Montag verkündet. Die Trainerin lobt sie nach der Partie überschwänglich.

Doch wer reist nicht an die WM? Nicht eingesetzt werden: Amira Arfaoui, Laura Felber, Riola Xhemaili, Marion Rey sowie die Torhüterinnen Seraina Friedli und Gaelle Thalmann. Diese beiden werden aber nicht aus dem Kader fliegen. Die Spielerinnen selbst wissen bereits, wen es trifft. Grings sagt angesprochen auf die Reaktion der Betroffenen: «Zwischen Enttäuschung und Traurigkeit war alles dabei. Dass nun das kleine Fussballherz zusammenbricht, ist normal und gehört dazu.»

WM-Spielplan der Schweizer Nati 21.7.2023: Philippinen – Schweiz

25.7.2023: Schweiz – Norwegen

30.7.2023: Neuseeland – Schweiz