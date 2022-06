Am Steuer eingeschlafen: «Es war echt heftig»

Der Unfall ereignete sich laut Stadtpolizei am Dienstagmittag kurz vor zwölf Uhr in St. Gallen Winkeln auf der Appenzellerstrasse auf der Höhe des West-Centers. Involviert waren fünf Fahrzeuge, davon ein Motorrad. Mehrere Personen wurden leichter verletzt. Ein 75-jähriger Autofahrer, welcher von der Autobahn herkam, war nach eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen. Er kollidierte folglich mit vier anderen Fahrzeugen, wie die Stadtpolizei St. Gallen in einem Communiqué mitteilt.