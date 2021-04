Das Regionalgericht in Biel beschäftigt sich in diesen Tagen mit dem Fall der Bieler Messerattacke vom November 2019. Damals wurde ein heute 76-jähriger Mann in der Filiale Madretsch mehrere Male mit einem Messer verletzt. Vor Gericht sagte das Opfer am Dienstag aus: «Es war ein Blutbad und ich war war in diesem Blutbad drin», berichtet das «Bieler Tagblatt» (Bezahlartikel). Der Mann erlitt Verletzungen an Hals und Rücken – die Wunden waren teilweise fast 30 Zentimeter lang. 45 Stiche waren für das Vernähen der längsten Wunde notwendig. «Er stand kurz davor zu verbluten, er war dem Tod näher als dem Leben», führte Staatsanwältin Fabienne Wollmann aus. Heute erinnern das Opfer die lange Narbe und ein leichter Husten an den Messerangriff.