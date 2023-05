Chur: Riesen-Glace von Gelateria gestohlen

Bis am Freitag war das Riesen-Glace vor der Gelateria in Chur zu sehen.

Am Wochenende ereignete sich in Chur GR ein kurioser Diebstahl. Das Aushängeschild der Gelateria Circolo wurde gestohlen – das fast zwei Meter grosse Riesen-Glace . Eine Mitarbeiterin veröffentlichte darauf auf Facebook einen Zeugenaufruf, der schnell die Runde machte. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt den Diebstahl.

Als Esther Bosshart, Mitarbeiterin des Restaurants Circolo, am Samstagmorgen zur Arbeit fuhr, fehlte etwas: «Ich wollte das Restaurant öffnen, da merkte ich, dass das Cornet fehlt.» Am Abend zuvor habe sie ebenfalls gearbeitet und das Riesen-Glace stand noch an seinem gewohnten Platz vor dem Restaurant: «Es muss in der Nacht von Freitag auf Samstag weggekommen sein.» Weiter erzählt sie: «Ich dachte zuerst, dass es vom Sturm weggeweht wurde.» Das Glace war jedoch nirgends zu finden.