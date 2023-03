Wirtshaus Taube : «Es war ein Fehler – niemand sollte 10 Franken extra für Dessertlöffel zahlen»

Es ist wohl nicht nur unserem News-Scout aufgefallen. In gewissen Google-Bewertungen ist zu lesen, dass sich weitere Gäste darüber beschweren und der Preis «definitiv zu viel» ist für ein weiteres Gedeck.

«Ich dachte, das wäre ein Scherz», erzählt ein News-Scout, welcher sein Dessert teilen wollte und dafür einen zusätzlichen Löffel benötigte. «Ich hab so etwas noch nie erlebt. Der Preis von zehn Franken ist verrückt.»

«Es war einfach ein Fehler. Niemand, der das Wirtshaus Taube in Luzern betritt, soll für einen Dessertlöffel 10 Franken extra bezahlen müssen», sagt Raymond Hunziker, Leiter Gastronomie bei Tavolago, Betreiber des Wirtshauses Taube, auf Anfrage von 20 Minuten.

Ein News-Scout, der in dem Restaurant gegessen hatte, war schockiert, als ihm für einen Dessertlöffel 10 Franken extra in Rechnung gestellt wurden. Hunziker weiter: «Wir entschuldigen uns vielmals für diesen Fehler, aber so etwas kann passieren. Der Aufpreis wird nur erhoben, wenn ein Hauptgang geteilt wird.» Hunziker fügte hinzu, dass sie die Speisekarte korrigieren werden, da die Angabe der zusätzlichen Kosten für geteilte Gerichte unklar ist.