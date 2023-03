Das denkt die 20-Minuten-Community über die neue Toblerone-Verpackung

Bye, bye Matterhorn: Da die Firma Mondelez ab diesem Sommer einen Teil ihrer Produktion in die Slowakei verlegt, verschwindet der berühmte Berg von der Toblerone-Verpackung. Laut Gesetz dürfen Produkte ohne «Swissness»-Faktor keine Nationalsymbole zeigen.



Bereits jetzt präsentiert sich Toblerone in den Regalen der Supermärkte in neuem Kleid. Das Matterhorn ist durch einen anderen Berg ersetzt worden – oder es wurde einfach ein bisschen gestreckt. Ausserdem steht nun «Established in Switzerland» (in der Schweiz ansässig) statt wie zuvor «of Switzerland» (der Schweiz).