Ski-WM: So versucht Justin Murisier sein bitteres Aus zu erklären

An den Olympischen Spielen verpasste Justin Murisier in der Kombi die Medaille nur knapp. An der WM sollte es mit Edelmetall in dieser Disziplin klappen. Nach einem guten Auftritt im Super-G wollte Murisier auch im Slalom angreifen, doch das ging komplett in die Hose. Schon beim ersten Tor endete der Wettkampf für den Walliser. Er fädelte ein und verabschiedete sich so aus dem Medaillenrennen.