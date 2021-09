Näfels GL - «Es war ein riesiges Chaos an der Chilbi»

Die Kantonspolizei Glarus hatte an der «Freulerchilbi» dieses Wochenende alle Hände voll zu tun:

Unbeteiligter angegriffen

In der Nacht auf Sonntag wurde eine Schlägerei zweier Gruppen bei der Hauptstrasse im Dorf gemeldet. Ein 33-jähriger Mann versuchte, den Streit zu schlichten. Dabei wurde er angegriffen und verletzt. Die Ambulanz brachte ihn darauf ins Spital Glarus. Er erlitt eine Bein- und Fussverletzung sowie eine Hirnerschütterung. Als die Polizeipatrouille am Ort eintraf, waren die Beteiligten der Schlägerei bereits verschwunden und keiner der Anwesenden konnte oder wollte Auskunft über die Ereignisse geben. Das Opfer erstattete Anzeige wegen Körperverletzung.

Betrunkene Jugendliche?

Auch die Bäckerei-Conditorei Märchy erstattete Anzeige – wegen Sachbeschädigung. Bei Märchy wurde die Scheibe des Ladens eingeschlagen. Die Polizei hat Blutspuren an den Scherben gefunden und stellt entsprechende Ermittlungen an. Ob die Scheibe mutmasslich demoliert wurde, ist unklar. Der Geschäftsführer vermutet betrunkene Jugendliche hinter der Tat. «Es war sowieso ein riesen Chaos an der Chilbi», stellt er fest.