Forellenzucht Blausee: Fischreiher verenden in Schutznetz

1 / 3 Einer der Reiher, denen der Vogelschutz über der Fischzucht zum tödlichen Verhängnis wurde. News-Scout «Es war ein schockierendes Bild, solch grosse und stolze Vögel dort hängen zu sehen, und die Vorstellung, dass sie dort elendiglich verhungert sind, ist traurig», sagt der News-Scout zu 20 Minuten. News-Scout «Solche Vorfälle kommen ganz selten vor, seit dem letzten ähnlichen Vorfall sind Jahre vergangen», schreibt Blausee-Gastgeber Janis Buergi. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Einem Leser fielen auf seinem Spaziergang zwei tote Reiher auf, die sich im Schutznetz der Bio-Forellenzucht Blausee verheddert hatten.

Ein Leser zeigt sich empört: Gerade von einer Bio-Fischzucht könne man Schutzmassnahmen erwarten, die andere Tiere nicht gefährden.

Der Betrieb verteidigt sich: Solche Vorfälle gebe es höchst selten, ausserdem würden die Vögel bei Möglichkeit befreit.

Als ein News-Scout auf seinem Spaziergang am Samstagmittag die Bio-Forellenzucht Blausee passierte, stockte ihm der Atem: In den nur schwer erkennbaren Fäden und Schnüren über den Becken hatten sich zwei Reiher verfangen. Die beiden Vögel waren bereits tot – verhungert, wie der Beobachter vermutet. «Es war ein schockierendes Bild, solch grosse und stolze Vögel dort hängen zu sehen, und die Vorstellung, dass sie dort elendiglich verhungert sind, ist traurig», sagt er zu 20 Minuten.

Es leuchte ihm zwar ein, dass die Fische respektive der Ertrag der Besitzer vor der Minimierung durch andere Tiere geschützt werden müssten. «Es kann aber nicht angehen, dass für diesen Zweck andere Tiere leiden und gequält werden», so der Berner. «Gerade von einer Bio-Zucht kann meines Erachtens erwartet werden, dass ein solcher Schutz so konstruiert ist, dass dadurch keine anderen Tiere zu Schaden kommen.»

«Solche Vorfälle kommen ganz selten vor»

Janis Buergi, der Gastgeber am Blausee ist und damit auch die dazugehörige Fischzucht verwaltet, verteidigt sich auf Anfrage von 20 Minuten. Er sei am Sonntag vom Leiter der Fischaufzucht informiert worden, dass sich zwei Reiher im Vogelschutznetz verfangen hätten. «Solche Vorfälle kommen ganz selten vor, seit dem letzten ähnlichen Vorfall sind Jahre vergangen», schreibt Buergi am Sonntagabend.

Wenn sich aber Vögel in den Netzen verheddern, würden diese sofort von den Mitarbeitenden befreit. «Unter der Woche werden die Anlagen wegen der Fütterung mehrfach kontrolliert, am Wochenende werden die Fische morgens und abends gefüttert und allfällige Vögel aus den Netzen befreit – damit kann ausgeschlossen werden, dass ein Vogel leiden muss oder verhungert», schreibt Buergi in seiner Stellungnahme weiter.

Offene Frage

Die Netze, die über der Fischzuchtanlage gespannt sind, entsprächen ferner dem schweizweiten Stand der Technik und würden mehrmals pro Jahr durch das Veterinäramt, Wildhüter oder andere Aufsichtspersonen kontrolliert – auch durch Bio-Suisse, wie der Blausee-Gastgeber schreibt.

Die Nachfrage, weshalb nun offenbar dennoch zwei Reiher verendet sind – obschon für gewöhnlich auch an den Wochenenden morgens und abends allfällige Fische aus den Netzen befreit werden – konnte Buergi am Montagmorgen nicht beantworten. Er müsse erst Rücksprache nehmen mit dem Fischermeister, der sich diese Woche in einer Weiterbildung im Ausland befinde. Man werde der Sache jedoch nachgehen.

