Chur: Churer Bus bleibt in Kreisel stecken

«Eine tragische Situation», meint Rosario, der das Wendemanöver am Dienstagmorgen filmte. Etwa gegen acht Uhr war der 36-Jährige an der Ringstrasse in Chur unterwegs, als er den Bus im Kreisel feststecken sah. «So etwas habe ich noch nie gesehen», so Rosario gegenüber 20 Minuten. Weitere Schaulustige riefen ihm zu und waren ebenfalls überrascht von der Szene, die sich am frühen Dienstag abspielte.