Darts-WM: Walk-on-Gir Charlotte Wood ist sauer auf die PDC

«Aufmerksamkeit ist nach wie vor gross»

Mit den Stars der Szene und auch den Fans hat Wood aber immer noch viel Kontakt. So tritt sie auch weiterhin bei grossen TV-Turnieren auf, die von der PDC organisiert werden. «Die Aufmerksamkeit ist nach wie vor gross. Auf diese Weise können wir weiterhin mit den Spielern und Fans in Kontakt bleiben», so Wood. Und: «Natürlich ist es nicht dasselbe wie bei den grossen Turnieren, aber so können wir trotzdem ein bisschen dabei sein.»