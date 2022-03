Ukrainer kommen in Zürich an : «Es war eine lange Reise» – Ukrainische Flüchtende treffen in Zürich ein

Hunderttausende Personen aus der Ukraine befinden sich derzeit auf der Flucht. Am Mittwoch kamen Flüchtende mit dem Zug in Zürich an.

Per Auto wurden die Flüchtenden an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Von da an waren sie auf sich alleine gestellt. Zu Fuss überquerten sie dann die Grenze und setzten ihre Reise weiter fort – nach Budapest, dann Wien und schlussendlich Zürich. «Es ist eine lange Reise, es ist eine schreckliche Reise. Wir hatten keine Ruhe. Bei jedem Anruf, den du bekommst, weisst du nicht, wieso oder welche Neuigkeiten es gibt», berichtet Neliat aus Bern, angereist, um die Flüchtenden in Empfang zu nehmen. Sie ist unglaublich dankbar, dass alle heil angekommen sind und auch in die Schweiz einreisen konnten.

Die zweitägige Reise hat die Flüchtenden bereits viel Kraft und Mut gekostet, nun reisen sie weiter nach Bern. Neliat hat bei Nachbarn, Freunden und Bekannten Matratzen organisiert und Hochbetten in der Wohnung aufgebaut.