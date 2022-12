Zürcher Obergericht: Arbeitskollege mit selbst gebasteltem Schwert erstochen

Schweigen in der Untersuchung, Schweigen an der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Horgen und Schweigen auch am Prozess vor dem Obergericht am Freitag. Der rumänische Bauarbeiter wollte nichts zur Person und zur Sache sagen, ausser: «Ich will einen Freispruch, weil ich unschuldig bin.» Der heute 34-Jährige soll in der Nacht vom 2. auf den 3. September 2018 im Wohnbereich einer Werkstatt in Samstagern (Gemeinde Richterswil) einen 33-jährigen Landsmann umgebracht haben.