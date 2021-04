Anwälte von Afroamerikaner : «Es war eine regelrechte Hinrichtung»

Die Anwälte des von der Polizei in North Carolina erschossenen Andrew Brown Junior haben eine unabhängige Autopsie in Auftrag gegeben.

Andrew Brown Junior sei durch einen Schuss in den Hinterkopf gestorben: Eine Demonstrantin in Elizabeth City, North Carolina. (22. April 2021)

Die Anwälte der Familie eines vor wenigen Tagen im US-Bundesstaat North Carolina getöteten Afroamerikaners beschuldigen die Polizei, den Mann «hingerichtet» zu haben. Die Anwälte erklärten am Dienstag, eine unabhängige Autopsie habe ergeben, dass Andrew Brown Junior durch einen Schuss in den Hinterkopf gestorben sei. Insgesamt hätten ihn fünf Schüsse getroffen, während er im Auto sass. Vier Schüsse trafen demnach seinen Arm, der Schuss in den Hinterkopf sei schliesslich tödlich gewesen. Es handele sich um eine regelrechte Hinrichtung, prangerten die Anwälte an. Sie erklärten, Brown habe nicht flüchten, sondern sich lediglich in Sicherheit bringen wollen, weil die Beamten auf ihn geschossen hätten. Er sei unschuldig.