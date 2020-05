Vergewaltigungsprozess

«Es war eine Verschwörung im Milieu»

Ein junger Portugiese soll drei Prostituierte im Zürcher Rotlichtmilieu vergewaltigt und beraubt haben. Der 24-Jährige bestreitet die Tat. Ihm drohen eine lange Gefängnisstrafe und ein Landesverweis.

Er ist unter anderem angeklagt, im Juni 2018 mit einem Messer bewaffnet eine Prostituierte in ihrem Zimmer im Zürcher Rotlichtmilieu sexuell genötigt und vergewaltigt zu haben. Dabei würgte er die Frau, verprügelte sie und biss ihr in Arm, Schulter und Ohr.

Die Anklageschrift umfasst 30 Seiten mit 22 verschiedenen Delikten: sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Gefährdung des Lebens, Körperverletzung, Drohung, Nötigung, um nur die wichtigsten zu nennen. Der heute 24-jährige Portugiese, welcher in Zürich geboren und aufgewachsen ist, sitzt seit zwei Jahren im Gefängnis. Er ist angeklagt, im Juni 2018 mit einem Messer bewaffnet eine Prostituierte in ihrem Zimmer im Zürcher Rotlichtmilieu sexuell genötigt und vergewaltigt zu haben. Dabei würgte er die Frau, verprügelte sie und biss ihr in Arm, Schulter und Ohr.



Bereits acht Tage zuvor hatte er schon eine Prostituierte in ihrer Absteige im Kreis 4 angesprochen. Als er im Zimmer zuerst Koks konsumierte und die Frau sich deshalb weigerte, ihn zu bedienen, hielt er ihr ein Messer an den Hals und zwang sie zu Sex. Anschliessend raubte er 1200 Franken. Rund eine Stunde später sprach er eine weitere Prostituierte an. Auf ihrem Zimmer raubte er sie aber «nur» brutal aus. Beute: 200 Franken.