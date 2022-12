Hilary Duff hatte wegen Hollywood eine Essstörung

Schauspielerin : Hilary Duff verrät, welch hohen Preis sie für ihren frühen Ruhm zahlte

Schon in jungen Jahren feierte Hilary Duff international Erfolge. Doch durch diesen frühen Ruhm habe die mentale und körperliche Gesundheit der Schauspielerin stark gelitten.

Als Jugendliche habe sie mit Hollywoods Standards für einen «perfekten Körper» mithalten wollen und so als 17-Jährige eine Essstörung entwickelt.

In der australischen Ausgabe der «Women’s Health» erzählt die Schauspielerin, wie ihr der frühe Erfolg zugesetzt hat.

US-Schauspielerin Hilary Duff (35) berichtet von negativen Auswirkungen ihres frühen Erfolgs auf ihre mentale Gesundheit. Als Jugendliche habe sie mit Hollywoods Standards für einen «perfekten Körper» mithalten wollen und so als 17-Jährige eine Essstörung entwickelt, sagte sie in einem Interview für die Januar-Ausgabe der australischen «Women’s Health». «Aufgrund meines beruflichen Werdegangs konnte ich nicht anders, als zu denken: Ich stehe vor der Kamera, und Schauspielerinnen sind dünn. Es war entsetzlich.»

Von «Casper» bis «How I Met Your Father»

Duff stand bereits als Kind vor der Kamera, ihre erste Hauptrolle spielte sie als Zehnjährige im Film «Casper trifft Wendy». Bekannt wurde sie mit der Disney-Serie «Lizzie McGuire», die von 2001 bis 2004 lief. Zuletzt war sie in «How I Met Your Father» zu sehen, einem Spin-off der Kult-Sitcom «How I Met Your Mother» aus den Nuller- und Zehnerjahren.