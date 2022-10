Polizeisprecher tritt ab: «Es war für mich belastend, wenn jemand betroffen war, den ich kenne»

Mynall blickt zurück auf schöne und unschöne Momente und sagt, was er in Zukunft tun wird.

David Mynall, wie blicken Sie auf die vergangene Zeit zurück? Es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, die Kameradschaft und die Zusammenarbeit innerhalb eines Polizeikorps zu erleben und zu sehen, was die Polizei alles macht. Diesen Einblick haben nur wenige Leute. Interessant war auch, wie sich die Medienarbeit in dieser Zeit verändert hat.

Als Sprecher kann man manche Informationen preisgeben, andere nicht. Ist es schwierig, da die Balance zu halten? Es ist eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Es liegt in der Natur des Jobs, dass ein Sprecher nicht alles sagen kann, was er weiss. Gleichzeitig kriegen Journalisten nicht alles, was sie gerne wissen möchten. Da muss man im Gespräch aufmerksam sein, damit man keine Informationen preisgibt, die man beispielsweise aus ermittlungstaktischen Gründen nicht herausgeben darf.

Was tun Sie als Erstes, wenn Sie fertig sind?

Ich werde mich mit Mitarbeitenden der Polizei im privaten Rahmen treffen. Im November gehe ich mit Freude an meine neue Aufgabe, die ich antreten werde: Ich werde in der Beratungsbranche tätig sein und Projekte begleiten im BORS-Umfeld, also Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit. Das Themengebiet ist mir also nicht ganz fremd.