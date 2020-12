Den vielen Absagen und Beschränkungen zum Trotz hat die Verkaufsmenge der Olma-Bratwurst in der Region nicht abgenommen.

So wurden im Detailhandel dieses Jahr viel mehr Bratwürste verkauft als in Gastrobetrieben.

Die St. Galler Olma-Bratwurst ist weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt. Der Ausfall von verschiedenen Grossanlässen in der Ostschweiz, etwa der Olma , sowie die Schliessung vieler Gastrobetriebe hätte allem Anschein nach den Absatz der beliebten Bratwurst geschwächt. Doch laut den ersten Schätzungen des Trägervereins Culinarium habe man keine Schwankungen festgestellt.

Extreme Verlagerung des Konsums

Ein markanter Unterschied konnte in diesem Jahr festgestellt werden, nämlich dass sich das Konsumverhalten erheblich verändert hat. «Es gab in diesem Jahr eine extreme Verlagerung des Konsums», stellt Bolliger fest. So sind die Verkäufe im Detailhandel markant angestiegen, während diese im Gastrobereich zurückgegangen sind. Metzgereien, die nicht beide Sektoren abdecken, haben diese Änderung stark gespürt. «Besonders Metzgereien, die sich auf Catering oder auf Gastrobetriebe spezialisiert haben, leiden stark», sagt Bolliger.