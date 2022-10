Strafgericht BL: «Es war Ihr Ziel, Schmerzen zuzufügen. Sie wollten, dass sie Ihre Wut spürt»

20min/Steve Last

Letztere sah das Gericht aber nicht als erstellt an. Es kam zu vielen Freisprüchen.

Ein 29-Jähriger wurde am Donnerstag vom Baselbieter Strafgericht wegen versuchter einfacher Körperverletzung und mehrfacher Beschimpfung gegen seine Ex-Partnerin verurteilt. Ihm wurde eine bedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen auferlegt. Es wären 180 gewesen, wäre das Verfahren nicht verschleppt worden. Ausschlaggebend waren Schläge gegen die Frau. Von der Mehrheit der Vorwürfe wurde er hingegen freigesprochen. So gab es etwa keine Beweise dafür, dass er sie gewürgt oder gar ihr Leben gefährdet hatte.

Beschuldigter sagt wenig, Opfer bricht in Tränen aus

Die Frau beantwortete hingegen unter Tränen die Fragen, während der Beschuldigte meist regungslos nur wenige Meter von ihr entfernt sass. Mit wenigen Lücken gab sie eine Beschreibung der Ereignisse ab, etwa wie sie in der Anklage widergegeben sind. «Wir haben gekämpft. Ich habe mich gewehrt, hatte Angst vor ihm. Er hat aus dem Mund geschäumt», gab sie an. Sie habe immer noch Albträume. Der Beschuldigte sei der liebste Mann, der herumlaufe. «Aber er hat einen Schalter im Kopf. Wenn der umkippt, ist er nicht mehr er selber», sagte sie.

Ein- oder gegenseitige Gewalt?

Der Staatsanwalt stellte vollends auf die Aussagen der Frau ab. Sie habe das dynamische Geschehen glaubhaft mit wechselseitigen Aktionen und vereinzelten Details beschrieben. Seine Statements seien hingegen «äusserst vage». «Er kann es gar nicht so schildern, wie er es gerne darstellen würde», hiess es. Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von neun Monaten und eine Geldstrafe von zehn Tagessätzen, beides bedingt auf zwei Jahre. Auch einen Landesverweis gegen den italienischen Beschuldigten stellte er in den Raum. Die Opfervertreterin forderte zudem eine Genugtuung von 4500 Franken sowie ein fünfjähriges Annährungsverbot.

Er log, aber sie war auch nicht ganz glaubhaft

«Es stimmt so einfach nicht», sagte der Richter zur Darstellung der Ereignisse durch den Beschuldigten. Im Gegensatz zur Anklage schenkte er aber auch dem Opfer nur bedingt Glauben. Die Frau habe im Verlauf der Zeit ihre Aussagen immer weiter verschärft und ihn immer schwerer belastet. Am Ende erachtete das Gericht es als erstellt, dass der Mann aus rein egoistischen Motiven einen Streit angefangen hatte und gewalttätig wurde. Zumindest ungezielte Schläge ins Gesicht habe er ihr im Gerangel zugefügt – und damit einfache Körperverletzung zumindest in Kauf genommen.