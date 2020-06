Anja Leuenberger über ihre Vergewaltigungen

«Es war jemand aus der Modeindustrie, dem ich vertraute»

Am Wochenende offenbarte das Schweizer Model Anja Leuenberger, vor Jahren zweimal vergewaltigt worden zu sein. Nun berichtet die 27-Jährige von den Übergriffen und sagt, sie habe den Männern verziehen.

Auf Instagram schreibt das 27-jährige Model, dass sie am Wochenende viele DMs bekommen habe, in denen ihre Followerinnen und Follower sich wütend über die Vergewaltiger der Aargauerin äusserten. Anja bittet die Leute, die Wut aussen vor zu lassen – weil sie selbst das mittlerweile könne.

Am Wochenende eröffnete das in New York lebende Aargauer Model Anja Leuenberger auf Instagram, dass sie die Quarantäne-Zeit genutzt habe, um ein Buch zu schreiben, in dem sie ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen verarbeitet. Im Beschrieb zu «The Depths of My Soul» heisst es: «Noch bevor ich 20 war, wurde ich zweimal vergewaltigt, und es machte mich stärker, als mein jüngeres Ich jemals glauben konnte.»